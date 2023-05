Medio Oriente: deputati di Hezbollah invitano la resistenza palestinese a rimanere unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resistenza palestinese è unita e ha dimostrato di essere pronta a rispondere al recente attacco compiuto da Israele sulla Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il blocco parlamentare del movimento sciita libanese Hezbollah, che ha commentato gli scontri in corso a Gaza. “L’operazione in corso mostra una determinazione senza precedenti da parte di tutte le fazioni della resistenza di fronte al nemico sionista”, ha proseguito il blocco parlamentare, spiegando che Israele “è incapace di rovesciare o sconfiggere la resistenza”. “Le sue azioni (di Israele) saranno affrontate con fermezza per assicurare la liberazione della Palestina e accelerare la fine dell’occupazione”, hanno spiegato i parlamentari. (segue) (Lib)