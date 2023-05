Riforme: Centinaio (Lega), maggioranza rispetterà patti su autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza "ha stretto un accordo sull'autonomia differenziata e i patti si rispettano. Soprattutto dobbiamo rispettare quei milioni di elettori di Lombardia e Veneto che hanno votato sì ai referendum del 2017". Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega) in una intervista che andrà in onda alle 21.20 su RaiNews24. Sulle riforme istituzionali, Centinaio aggiunge: "L'inizio della legislatura è il momento più opportuno per avviare le riforme. All'opposizione chiediamo quindi di sedersi al tavolo e di capire insieme dove vogliamo portare l'Italia, perché le riforme non servono a questa maggioranza ma a tutto il Paese. Pensiamo insieme ai prossimi anni, come fecero i nostri Padri Costituenti". (Rin)