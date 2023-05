Serbia: il Paese aderisce al Consiglio globale del turismo sostenibile (Gstc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia fa parte da oggi del Consiglio globale del turismo sostenibile (Gstc). Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui l'assistente del ministro del turismo serbo, Dunja Djenic, ha firmato oggi in Turchia l'accordo sull'adesione del Paese balcanico all'organizzazione. La firma dell'accordo di adesione, avvenuta anche grazie al sostegno del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), consentirà alla Serbia di ricevere sostegno per l'adattamento agli standard globali di sostenibilità nel turismo, in conformità con le esigenze del Paese, nonché di promuoversi come Paese del turismo domestico sostenibile in tutto il mondo. Secondo l'annuncio, la Serbia ha ora l'opportunità di stabilire standard nazionali per il turismo sostenibile, che consentiranno ai fornitori di servizi turistici di portare il marchio ufficiale di sostenibilità e quindi rispondere alle esigenze dei visitatori moderni provenienti da tutto il mondo. (Seb)