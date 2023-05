Usa: dipartimento della Giustizia annuncia sequestro di 13 domini informatici associati a Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di 13 domini informatici utilizzati da persone appartenenti alle liste Snd (Persone specialmente designate sottoposte a restrizioni da parte del Tesoro) e Sdgt (Persone specialmente designate come terroristi internazionali) associate a Hezbollah. In una nota, il dipartimento ha confermato di avere ricevuto l’autorizzazione del tribunale per bloccare e sequestrare i domini. “Queste misure ostacolano ulteriormente il finanziamento delle attività di organizzazioni terroristiche e dei loro affiliati: non permetteremo a nessuno di sfruttare le infrastrutture statunitensi per mettere a rischio la sicurezza dei cittadini”, ha commentato l’assistente del procuratore generale Usa per la sicurezza nazionale, Matthew Olsen. (Was)