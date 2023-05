Congo-Kinshasa: Save the Children, si teme che più di 200 bambini siano morti a causa di inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si teme che più di 200 bambine e bambini siano morti a causa delle devastanti alluvioni e degli smottamenti e che altri 90 minori siano stati separati dalle loro famiglie e i loro genitori abbiano perso la vita nella provincia del Sud Kivu, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), a causa di uno dei disastri naturali più gravi del Paese. Questo l'allarme lanciato in un comunicato da Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Nell'ultima settimana le inondazioni hanno provocato la morte di circa 410 persone, metà delle quali bambini, tra cui almeno 30 studenti e sei insegnanti. Sono oltre 5.500 le persone che risultano ancora disperse. Si stima che circa 3 mila case siano state distrutte e che sei scuole siano state spazzate via. La provincia del Sud Kivu sta attraversando la peggiore crisi alimentare dell'ultima generazione, anche a causa di violenze e conflitti armati oltre che di epidemie di colera e morbillo. Almeno 1,8 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria nel Sud Kivu, dove il 20 per cento della popolazione è sfollata all'interno del Paese. (segue) (Com)