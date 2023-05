Congo-Kinshasa: Save the Children, si teme che più di 200 bambini siano morti a causa di inondazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutta la Rdc le cifre arrivano ad oltre 26,4 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria, ovvero circa una persona su quattro, tra cui 14,2 milioni di bambini. "Le inondazioni hanno avuto un impatto devastante sulle comunità del Sud Kivu", ha dichiarato Cecilia Thiam, direttore della risposta umanitaria di Save the Children nella Rdc. "Siamo profondamente preoccupati per la sicurezza e il benessere dei bambini, compresi quelli che hanno tragicamente perso i genitori o che rimangono non accompagnati e separati dalle loro famiglie". Migliaia di case sono state distrutte dalle piogge torrenziali e molte delle strade principali sono state interrotte a causa di smottamenti, ostacolando la distribuzione degli aiuti necessari. Save the Children ha inviato squadre di pronto intervento nelle aree colpite per sostenere le operazioni governative e sta allestendo due spazi didattici temporanei con mense scolastiche per garantire che i bambini non smettano di andare a scuola. "Le tragiche inondazioni di questa settimana dimostrano ancora una volta che le comunità più vulnerabili del mondo stanno sopportando il peso della crisi climatica. La preparazione e l'adattamento a questi eventi meteorologici estremi devono diventare una priorità", ha aggiunto Thiam. Oltre ad allestire spazi temporanei per l'apprendimento, Save the Children sta sostenendo le comunità colpite dalle inondazioni distribuendo forniture mediche alle cliniche e distribuendo oltre a 3.500 kit igienico-sanitari, per il colera e per la gestione ed educazione alla salute mestruale. (Com)