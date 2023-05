Governo: Cdm delibera su conflitti di attribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 11 maggio, alle ore 12.13, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di non resistere nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso l’ordinanza 31/01/-01/02/2023 del Tribunale di Udine, Sezione lavoro, resa nel procedimento R.G. n. 358/2022. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso da palazzo Chigi. (Rin)