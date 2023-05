Difesa: Cingolani (Ad Leonardo), guerra in Ucraina ha mostrato importanza tecnologie digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti esperienze della guerra in Ucraina hanno mostrato “l’importanza delle tecnologie digitali”. Lo ha detto oggi il nuovo amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, parlando ai giornalisti a margine della presentazione del nuovo campus dell’International Flight Training School (Ifts) presso l’aeroporto militare di Decimonannu, in Sardegna. Il nuovo numero uno dell’azienda multinazionale di aerospazio e difesa ha risposto a una domanda sulla sicurezza nazionale come convergenza tra capacità di calcolo, sicurezza cibernetica e non solo. “E’ un concetto abbastanza ampio su cui i Paesi avanzati stanno riflettendo. E’ chiaro che la difesa è sicuramente la parte fondamentale a cui tutti siamo abituati. Però abbiamo visto anche dalle recenti esperienze della guerra in Ucraina l’importanza delle tecnologie digitali. Guardate anche all’esistenza di una rete satellitare che dà in tempo reale delle informazioni che poi vengono utilizzate anche per la previsione della difesa”, ha detto Cingolani. (Res)