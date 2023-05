Aeronautica: capo Stato maggiore Goretti, Paesi stranieri hanno risposto a idea su scuola di volo in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le altre Forze armate straniere hanno risposto in modo "interessante" all’idea, nata qualche anno fa insieme a Leonardo e alla Regione autonoma Sardegna, di sviluppare un campus dell’International Flight Training School (Ifts). Lo ha affermato il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, Luca Goretti, a margine della presentazione del nuovo campus dell’International Flight Training School (Ifts) presso l’aeroporto militare di Decimonannu (CA), in Sardegna. “Se noi abbiamo l’orgoglio di avere velivoli e una capacità operativa di quinta generazione non potevamo che avere anche un addestramento di quinta generazione”, ha aggiunto Goretti, dicendosi “fiero" per il risultato raggiunto.(Res)