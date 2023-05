Riforme: Bergamini (FI), abbiamo sincera disponibilità a dialogare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che il lavoro che si sta facendo in queste settimane, con il ministro Casellati in testa, è un lavoro di grande intelligenza politica, che significa aprirsi ad un confronto con tutti i partiti che non ricordo esserci stato da molto tempo. Noi non abbiamo un feticcio che dobbiamo portare a casa, abbiamo una sincera disponibilità a dialogare". Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini, ospite a "Start", su Skytg24. "Non è vero che il tema della riforma costituzionale non è sentito dagli italiani - ha aggiunto -. Il 30 per cento degli italiani sceglie di non partecipare al voto, noi di questo ce ne dobbiamo fare carico, significa che qualcosa non funziona". (Rin)