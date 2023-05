Bosnia: Consiglio ministri adotta progetti su interconnessione gas con Croazia e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina ha adottato oggi all'unanimità due decisioni riguardanti la costruzione dei gasdotti meridionale e orientale, che collegheranno il Paese rispettivamente con la Croazia e la Serbia. Lo ha riferito il sito informativo "Klix". Nella sessione odierna è stato dato il via libera al progetto di base che consente i negoziati per la conclusione dell'accordo tra Bosnia e Croazia sulla costruzione dell'interconnessione meridionale e a quello tra Bosnia e Serbia sulla costruzione della interconnessione orientale. "Klix" riferisce che mentre l'interconnessione meridionale dovrebbe essere un'alternativa al gas russo grazie alle importazioni dall'Azerbaigian, quella orientale dovrebbe diventare invece una nuova rotta per il gas dalla Russia. Quest'ultimo è un progetto su cui ha insistito il governo della Repubblica Srpska (entità serba del Paese). Oltre a ciò, il Consiglio dei ministri ha adottato altre decisioni importanti, tra cui quelle relative al disegno di legge sugli affari esteri della Bosnia Erzegovina. (Seb)