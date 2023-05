Riforme: Ronzulli (FI), da centrodestra volontà dialogo, opposizioni non tirino in ballo priorità Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle riforme costituzionali il centrodestra ha dimostrato la volontà di dialogare: non vogliamo fare tutto da soli. Anzi. Il Parlamento dovrà essere centrale nella scrittura delle riforme. L'auspicio è che le opposizioni si dimostrino davvero aperte al confronto, senza nascondersi, tirando in ballo le 'priorità' del Paese. Sappiamo bene che in questo momento le emergenze sono altre e le stiamo affrontando, anche con una riforma fiscale che dovrà dare risposte a chi è rimasto indietro, alle famiglie in difficoltà, ai lavoratori, alle imprese che creano posti di lavoro". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso della conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco di Brescia, Fabio Rolfi. "Sappiamo però altrettanto bene - ha proseguito - che le riforme non si scrivono in due mesi ma hanno bisogno di tempo. È un percorso lungo che, proprio per questo, va iniziato subito. Vogliamo coinvolgere le minoranze, sperando in un loro contributo. Se dovessimo essere costretti, andremo avanti da soli. Ma il nostro è un approccio assolutamente costruttivo e aperto", ha concluso. (Rin)