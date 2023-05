Spagna: sondaggio, presidente Madrid Ayuso vicino a maggioranza assoluta con 45,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Partito popolare (Pp) della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, è vicina alla maggioranza assoluta alle elezioni regionali del 28 maggio prossimo con un numero di seggi compreso tra 61 e 70. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio del Centro d'investigazione sociologica pubblicato dal quotidiano "El Pais". Ayuso otterrebbe il 45,2 per cento dei voti, contro il 21,4 per cento del partito di sinistra Mas Madrid (con 29-30 deputati). I socialisti otterrebbero il 17,3 per cento (da 19 a 26 seggi), mentre Unidas Podemos si assicurerebbe il 6,6 per cento delle preferenze (tra gli 8 e i 10 seggi). Mentre la formazione sovranista Vox potrebbe ottenere tra gli 8 e gli 11 seggi, riducendo così la sua attuale rappresentanza (13) nell'Assemblea regionale. (Spm)