Russia: viceministro Finanze, bisogna organizzare "una grande privatizzazione"

- E' necessario organizzare "una grande privatizzazione" in Russia, ma sarebbe necessario formare un mercato per questo. Lo ha sostenuto il viceministro delle Finanze russo, Aleksej Moiseev, parlando alla Forum legale internazionale di San Pietroburgo. "Credo che una grande privatizzazione dovrà avvenire, ma dobbiamo capire a chi vendere", ha detto Moiseev, sottolineando che bisognerebbe evitare il meccanismo della privatizzazione del 1994, quando il governo russo otteneva prestiti da diverse banche commerciali, in cambio di partecipazioni in imprese statali strategiche come garanzia. (Rum)