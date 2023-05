Difesa: Cingolani (Ad Leonardo), utilizzo dell’intelligenza artificiale è già realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’industria della difesa è già una realtà. Lo ha detto oggi il nuovo amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, parlando ai giornalisti a margine della presentazione del nuovo campus dell’International Flight Training School (Ifts) presso l’aeroporto militare di Decimonannu (CA), in Sardegna. “Avete visto applicazioni dell’intelligenza artificiale, asset di dati ordinati in maniera molto precisa che sono acquisiti dall’esperienza reale, cioè i dati che prendiamo dagli aerei che volano, dai piloti eccetera, rappresentati con avatar digitali delle macchine che, messi poi insieme, rappresentano in maniera realistica scenari estremamente complessi”, ha detto Cingolani ai giornalisti. “E’ già tutto artificial intelligence, sono già tutti algoritmi”, ha aggiunto il numero uno dell’azienda multinazionale di aerospazio e difesa.(Res)