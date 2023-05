© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale Pd della Regione Lazio, Emanuela Droghei, in una nota afferma: "Congratulazioni a Lamberto Giannini per la nomina come prefetto di Roma. La sua competenza, maturata grazie a una lunga esperienza, sarà indispensabile per portare avanti al meglio il prestigioso ruolo che è chiamato a svolgere per la nostra città. Buon lavoro", conclude. (Com)