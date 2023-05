Governo: Cdm delibera su nomine e movimenti prefetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 11 maggio, alle ore 12:13, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha deliberato: su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la designazione del dottor Roberto Sergio quale componente del Consiglio di amministrazione della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220. Il ministero dell’Economia e delle finanze, in Assemblea, formulerà al Consiglio di amministrazione formale proposta di nomina del dottor Sergio quale amministratore delegato della società per la restante durata del mandato; su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, la nomina del generale di corpo d’armata del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente Riccardo Galletta a vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri; su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, la limitazione del collocamento fuori ruolo, quale capo della Missione Osce in Albania con sede in Tirana, del ministro plenipotenziario Guido De Sanctis, che ha assunto l’incarico di consigliere diplomatico del ministro della Difesa; su proposta del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il conferimento al dott. Giuseppe Blasi, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Il Consiglio dei ministri ha preso atto che il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti formalizzerà nella prossima riunione la proposta di nomina del Comandante generale della Guardia di Finanza, sulla base dell’accordo politico già raggiunto. Il Cdm ha poi approvato le nomine e il movimento di questi prefetti qui riportati: Lamberto Giannini da capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Roma; dott. Vittorio Pisani è destinato a svolgere la funzione di Capo della Polizia, Direttore Generale della pubblica sicurezza, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri, dott.ssa Maria Rita Cocciufa da Agrigento, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Reggio Emilia, dott. Filippo Romano nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Angieri nominato prefetto è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Oristano. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso da palazzo Chigi(Rin)