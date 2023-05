Difesa: Cingolani (Ad Leonardo), rapporto con gli Usa è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni con gli Stati Uniti nell’Alleanza atlantica sono fondamentali. Lo ha detto oggi il nuovo amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, parlando ai giornalisti a margine della presentazione del nuovo campus dell’International Flight Training School (Ifts) presso l’aeroporto militare di Decimonannu, in Sardegna. “Il rapporto con gli Stati Uniti nell’Alleanza atlantica è fondamentale e su cui non c’è alcuna discussione. Sulle questioni di training e di tecnologie da condividere o da sviluppare, questo si vedrà di volta in volta”, ha detto Cingolani. (Res)