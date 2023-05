Municipio Roma III: presidente, altro immobile confiscato alla mafia torna a collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma III "oggi un nuovo bene è stato confiscato alla criminalità organizzata e viene assegnato al Municipio grazie al lungo lavoro portato avanti in questi mesi insieme alla Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e all'assessorato capitolino al Patrimonio". Lo affermano in una nota il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, e l'assessora alle Politiche sociali del Municipio III, Maria Romano. "È tanto che attendevamo questo trasferimento, richiesto fin dal nostro insediamento, ma bloccato a causa di una occupazione abusiva - spiegano -. Ora che è nelle disponibilità dirette del Municipio abbiamo l'opportunità di trasformare i guadagni del lavoro illecito della criminalità organizzata in servizi e opportunità per chi ha meno ed è in condizioni di maggiore fragilità sul nostro territorio. Dobbiamo dare delle risposte concrete a chi cerca aiuto e ha fiducia nel ruolo della politica e delle istituzioni ed è per questo che abbiamo voluto trovare la migliore destinazione d'uso sociale che vada incontro alle richieste del territorio, per concretizzare e rafforzare i nostri progetti per la coabitazione e dare nuove risposte a chi perde casa o si trova in condizioni di fragilità. Da domani partiranno gli interventi per la messa in sicurezza e la ristrutturazione del bene sequestrato - aggiungono -, perché sappiamo quanto è necessario fare bene e in fretta sul tema delle politiche dell' abitare in città". (Com)