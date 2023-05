Nomine: Zaia, complimenti a nuovo capo Polizia Vittorio Pisani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al vertice della Polizia di Stato è stato scelto un superprofessionista con un curriculum che parla da solo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la nomina di Vittorio Pisani a capo della Polizia. “La sua storia – ha proseguito – è un riassunto di impegno e dedizione nel rispetto della legalità con, in particolare, esperienze più che ragguardevoli contro piaghe come la criminalità organizzata con importanti successi e nella soluzione di situazioni difficili come nel periodo che ha trascorso alla guida del Servizio Immigrazione e Polizia delle frontiere". "Trasmetto al prefetto Pisani le mie congratulazioni per la nomina e gli auguro buon lavoro nel nuovo incarico”, ha detto ancora Zaia. “Tra i cittadini è diffusa la richiesta di proseguire lungo la strada del rispetto della legalità e della sicurezza. Sono certo che ne è consapevole e che non mancherà di impegnarsi come ha sempre fatto nella sua carriera", ha concluso. (Rev)