Nicaragua: governo scioglie la Croce Rossa locale, proteste da difensori diritti umani (2)

- Oppositori e difensori dei diritti umani hanno censurato la decisione del governo e rivendicato il lavoro di assistenza ai feriti svolto dalla Croce rossa durante le proteste. Per il Centro de Asistencia legal interamericano en derechos humanos (Calidh) la Cnr è stata "vittima del terrorismo di Stato", una strategia che sta portando "il Paese in un regime totalitario con cui cera di soggiogare tutta la popolazione e distruggere moralmente i cittadini". Il "Collettivo nicaraguense dei diritti umani Nicaragua mai più" ha da parte sua denunciato la "aberrazione giuridica" rappresentata dalla legge per il controllo delle ong, grazie alla quale - ad oggi - hanno dovuto chiudere i battenti oltre 3.300 associazioni senza scopo di lucro. (segue) (Mec)