Trasporto aereo: Emirates registra incassi record nell’ultimo anno finanziario

- La compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, Emirates, ha riferito di aver registrato incassi record nel 2022-2023, pari a 2,9 miliardi di dollari, in quello che si è rivelato essere l’anno finanziario più redditizio. Nell’anno precedente, la compagnia aveva registrato una perdita da circa un miliardo di dollari. Secondo quanto riferito dalla stessa Emirates in un comunicato, grazie alla riapertura dei confini nazionali e alla revoca delle restrizioni tese ad arginare la pandemia di Covid-19, la compagnia aerea ha ripristinato la maggior parte dei collegamenti a livello globale e trasportato 43,6 milioni di passeggeri, in aumento del 123 per cento rispetto allo scorso anno. Ciò ha contribuito a un aumento dei passeggeri trasportati e, conseguentemente, dei ricavi, aumentati dell’81 per cento. La compagnia aerea ha dichiarato di aver occupato il 79,5 percento dei posti sui propri aerei, rispetto al 58,6 percento dell'anno precedente, e ora vola verso 150 destinazioni, dieci in più rispetto alle oltre 140 precedenti. "Avevamo previsto il forte ritorno dei viaggi ed eravamo pronti ad espandere le nostre operazioni in modo rapido e sicuro per servire i nostri clienti", ha affermato lo sceicco Ahmed bin Saeed, presidente e amministratore delegato della Compagnia aerea e del gruppo Emirates, aggiungendo: “Di conseguenza, abbiamo ottenuto una performance finanziaria e un saldo di cassa record per il nostro anno finanziario 2022-23 (terminato il 31 marzo scorso). Ciò riflette la forza del nostro comprovato modello di business, la nostra attenta pianificazione, il duro lavoro di tutti i nostri dipendenti e le solide partnership nell'ecosistema dell'aviazione e dei viaggi".(Res)