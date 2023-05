Serbia: Pontara (Banca mondiale), Paese invia segnali su prontezza a transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia sta inviando chiari segnali ai mercati che indicano che il Paese è pronto ad avviare una transizione verde. Lo ha affermato il direttore dell'ufficio della Banca mondiale in Serbia, Nicola Pontara, a un convegno sulla sostenibilità organizzato nella capitale serba Belgrado. Lo riporta il sito informativo "eKapija". Pontara ha aggiunto che la stessa Banca "sostiene questa ambiziosa agenda". "Nonostante le sfide che bisogna affrontare per il passaggio alla transizione verde, sappiamo che l'uso continuato di energia da fonti fossili sarà sempre più costoso per la Serbia", ha sottolineato. Il capo dell'operazione II della delegazione dell'Unione europea in Serbia, Martin Klaucke, ha da parte sua detto che le economie del Paese balcanico e dell'Ue "sono strettamente collegate", il che significa ha aggiunto, tra l'altro, "che le aziende europee che investono in Serbia e utilizzano aziende serbe come fornitori devono seguire l'adempimento di determinati standard come le direttive Ue". Egli ha rimarcato che nell'ultimo anno "l'85,7 per cento del commercio totale della Serbia è stato con l'Ue, di cui il 64 per cento delle esportazioni totali". Il consigliere del ministro delle finanze serbo, Ognjen Popovic, ha invece sottolineato che la Serbia è stato il primo Paese non appartenente all'Ue e in via di sviluppo a emettere obbligazioni verdi. "Siamo impegnati nella transizione verde e il Paese si impegna a raggiungere l'obiettivo della carbon neutrality entro il 2050" ha affermato Popovic.(Seb)