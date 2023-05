Municipio Roma XV: sabato e domenica al Fleming e Vigna Clara torna la Festa di primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manca poco alla seconda edizione della Festa di Primavera, la due giorni di sport, laboratori, giochi e intrattenimento per bambini e iniziative dedicate all'ambiente per le strade del quartiere; una manifestazione del Municipio XV che quest'anno oltre al Fleming coinvolgerà anche Vigna Clara. Così in una nota gli assessori alla Scuola e alla Cultura e allo Sport e al Commercio del Municipio XV, Tatiana Marchisio e Tommaso Martelli. "Un programma fitto, che a partire dalla mattinata di sabato 13, fino alle 13:00 di domenica 14 maggio, coinvolgerà le cittadine e i cittadini del nostro territorio che quest'anno potranno assistere anche alla parata di auto e moto d'epoca con partenza alle 9:30 di domenica da Via Città di Cascia. Novità di questa edizione sarà il Gazebo del Municipio XV, allestito sempre nella giornata di domenica in piazza Monteleone di Spoleto: un filo diretto con la cittadinanza che nel corso della mattinata potrà confrontarsi con il presidente Daniele Torquati, la Giunta e i consiglieri municipali, la Polizia locale del Gruppo Cassia e il Centro antiviolenza. La Festa di Primavera si inserisce nel piano culturale e di aggregazione del municipio ed ha come fine la valorizzazione dei quartieri, il coinvolgimento dei cittadini, dei commercianti e delle associazioni, che ringraziamo davvero per la loro disponibilità e per partecipare sempre attivamente", concludono.(Com)