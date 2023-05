Sport: Abodi, con Malagò lavoriamo per il bene comune, sport patrimonio di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente Coni “Giovanni Malagò c’è amicizia, anche se a volte non andiamo d’accordo. L’importante è che si lavori per il bene comune, operando in armonia, allargando la base sportiva e facendo in modo che lo sport sia patrimonio di tutti. Questi sono gli obiettivi”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, intervenendo durante la Festa dello Sport' organizzata da il 'Foglio' allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. (Rem)