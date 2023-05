Roma: Lamberto Giannini da capo della Polizia a prefetto capitolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poliziotto da 34 anni, Lamberto Giannini, il nuovo prefetto di Roma, da ausiliario nel 1989, ha ricoperto tutti i gradi fino a capo della polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza. Romano di 59 anni, Giannini si è laureato in giurisprudenza alla "Sapienza università di Roma" e, dopo aver prestato il servizio di leva come agente ausiliario della Polizia di Stato nel 1989, è stato vincitore di concorso per vice commissari. La sua prima assegnazione è stata a Torino, negli anni ’90 e ’91 al Commissariato Mirafiori. Nell’estate del 1991 partecipa a Bari alla gestione dell’arrivo di migliaia di profughi albanesi con la motonave Vlora. Nel 1992 torna a Roma assegnato alla Digos, ufficio che dirigerà dal maggio 2004 sino al luglio 2013, data in cui consegue la promozione a dirigente superiore e la nomina a direttore del Servizio centrale antiterrorismo della polizia di prevenzione. Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione . Il primo ottobre 2016, assume la direzione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo e viene nominato dirigente generale di Pubblica Sicurezza. (segue) (Rer)