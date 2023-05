Roma: Lamberto Giannini da capo della Polizia a prefetto capitolino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Presidente del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo è stato particolarmente impegnato nella valutazione e contrasto della minaccia del terrorismo di matrice radicale religiosa. Il primo maggio 2019 è stato nominato prefetto della Repubblica e il 2 gennaio del 2021 è a capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dal 4 marzo del 2021 è capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza. Una carriera, quella del nuovo prefetto di Roma, fortemente caratterizzata nella lotta all’eversione, al terrorismo interno ed internazionale: dalle Brigate Rosse negli anni ’90 con gli omicidi di Marco Biagi e Massimo D’Antona, ai terroristi di destra autori della strage di Bologna, al terrorismo integralista islamico nel luglio del 2005, aveva progettato di colpire in occasione del vertice G8, all’epoca in programma alla Maddalena. Da ultimo, ha diretto le operazioni che hanno portato alla cattura, in Bolivia, del latitante Cesare Battisti. (Rer)