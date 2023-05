Speciale difesa: morto palestinese ferito in incursione israeliana in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ morto in ospedale il trentenne palestinese rimasto ferito durante l’incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Qabatiya, a sud di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale il giovane, Aws Kmeil, era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, con ferite d’arma da fuoco al petto e allo stomaco. Inutili gli sforzi dei medici per salvargli la vita. (Res)