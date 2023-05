Speciale difesa: incontro tra ministro Difesa del Qatar e capo di Stato maggiore del Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro di Stato per gli Affari della Difesa del Qatar, Khaled bin Mohammed al Attiyah, ha incontrato a Doha il capo di Stato maggiore della Repubblica islamica del Pakistan, il genrale Syed Asim Munir e la delegazione al suo seguito. Lo ha riferito il quotidiano qatariota “The Peninsula”. Durante l’incontro, i due hanno discusso di tematiche di interesse comune e dei settori in cui è attiva la cooperazione tra i due Paesi, auspicando un rafforzamento delle relazioni bilaterali a beneficio di entrambi. A margine dei colloqui, il capo di Stato maggiore pakistano ha incontrato l’omologo del Qatar, il luogotenente generale Salem bin Hamad bin Aqeel al Nabit, con il quale ha parlato delle modalità per intensificare la cooperazione tra Doha e Islamabad nel settore della Difesa. (Res)