Speciale difesa: Consiglio sicurezza, trattiamo con Russia solo a nostre condizioni

- Alcuni Paesi stanno cercando di costringere l'Ucraina ad avviare negoziati con la Russia, ma anche se Kiev decide di farlo, le trattative si terranno alle condizioni ucraine. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, Oleksiy Danilov. "Ora c'è un inasprimento della tensione al fine di farci sedere al tavolo dei negoziati alle condizioni della Russia il più rapidamente possibile", ha detto Danilov nel corso di una diretta televisiva, aggiungendo che Kiev riceve "tante proposte sui negoziati da diversi Paesi". Danilov ha ribadito che nessuno ha intenzione di ignorare gli interessi nazionali, "per quanto lo vogliano i rappresentanti di alcuni Paesi che sono attivamente coinvolti in questa situazione". (Kiu)