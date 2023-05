Imprese: Mediobanca, risultati nei 9 mesi ai massimi storici, oltre target piano 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca prosegue il suo percorso di crescita chiudendo i nove mesi con ricavi (2.418 milioni, +13 per cento su base annua), utile netto (791 milioni, +10 per cento su base annua) e Rote (13 per cento, +3 punti percentuali su base annua) ai massimi storici, oltre i target di Piano 2023, in un contesto operativo impattato dall’elevata volatilità dei mercati alimentata, nell’ultimo trimestre, dalla crisi delle banche regionali americane e dal salvataggio di Credit Suisse. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Mediobanca, che ha approvato la relazione trimestrale al 31 marzo. I ricavi beneficiano del progresso di tutte le divisioni e di tutte le fonti di reddito. (Rin)