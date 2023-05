Milano: esplosione in via Pierlombardo, quattro feriti e veicoli bruciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da Areu, poco dopo mezzogiorno è stato segnalato un incendio in una palazzina per irraggiamento a seguito dell'esplosione di un furgone che a bordo aveva bombole d'ossigeno (O2). Il personale del 118 è intervenuto per soccorrere l'autista, un 53enne ustionato alla mano e a una gamba. L'uomo è stato ospedalizzato in Codice Giallo Sul posto sono intervenute 2 automediche, 3 ambulanze, 2 mezzi di coordinamento AREU, VVF, Polizia di Stato e Polizia Locale.(Rem)