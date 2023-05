Expo 2030: assessora Commercio Roma, ispettori affascinati da imprese romane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "poco tempo fa abbiamo avuto in visita gli ispettori del Bie (Bureau international des expositions) che sono rimasti estremamente affascinati non solo dalla bellezza di Roma ma da quello che abbiamo espresso in termini di tessuto imprenditoriale: è arrivata la capacità di integrazione e relazione tra istituzioni, molto pubblico e privato". Lo ha detto l'assessora allo Sviluppo economico di Roma, Monica Lucarelli, intervenuta durante la presentazione dall'indagine Congiunturale 2023 di Federlazio "Le Pmi di fronte all'instabilità della congiuntura economica", in corso nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma. Roma "deve essere la Capitale dell'innovazione e il fattore di trazione per l'economia del Paese e dell'intera Europa ecco perché stiamo cercando di portare a casa Expo 2030", ha aggiunto. (Rer)