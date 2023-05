Imprese: Tagliavanti (Cciaa Roma), utilizzare investimenti per essere competitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- A fronte della capacità di ripresa che hanno dimostrato le imprese del Lazio, nonostante la pandemia e la crisi economica dovuta all'aumento dei prezzi "ora dobbiamo utilizzare la fase dei grandi investimenti per cambiare ed essere competitivi". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, intervenuto durante la presentazione dall'indagine Congiunturale 2023 di Federlazio "Le Pmi di fronte all'instabilità della congiuntura economica", in corso nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di commercio di Roma. "In questi anni ho sentito molti economisti che dicevano 'quando finirà questo periodo cosa rimarrà delle nostre imprese?' In realtà abbiamo visto che le capacità di ripresa del nostro sistema ci dicono che gli imprenditori sono più ottimisti ora, dopo la pandemia, la guerra in Ucraina e il caro prezzi, rispetto a prima", ha spiegato. (segue) (Rer)