Imprese: Tagliavanti (Cciaa Roma), utilizzare investimenti per essere competitivi (2)

- "Tre mesi fa abbiamo avuto il record di esportazioni nella nostra Regione e abbiamo fatto il balzo in avanti più importante come città e Regione, rispetto all'utilizzo delle tecnologie delle imprese e della programmazione di investimenti pubblici, che in questo momento stanno arrivando - ha aggiunto Tagliavanti -. Il rischio è di non cogliere questa grande opportunità che può lanciare Roma e il nostro territorio in un ciclo decennale per il rilancio di un'economia nuova che può creare sviluppo per i prossimi dieci anni", in vista di Giubileo, Expo 2030 e degli investimenti Pnrr. (Rer)