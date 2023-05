Sport: Abodi, totale supporto a Milano Cortina 2026, agenda intensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo dando totale supporto alle Olimpiadi e alle ParaOlimpiadi di Milano Cortina 2026, ma anche ai Mondiali di scherma a milano, agli Europei di atletica del 2024, alla Ryder Cup e a tanti altri eventi. L’agenda è intensa”. Lo ha dichiarato il ministro per lo sport Andrea Abodi intervenendo alla 'Festa dello Sport' organizzata da il 'Foglio' allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Le politiche pubbliche dello sport “partono dalla base e arrivano al vertice, il vertice è già presidiato dagli organismi sportivi quello che per noi diventa fondamentale è migliorare la condizione della base sportiva e dunque allargare il perimetro di quelli che riescono a fare attività fisica e motoria, in primo luogo la scuola”, ha concluso Abodi. (Rem)