- Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo capo della Polizia Vittorio Pisani. Lo scrive su Twitter il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Un ringraziamento a Lamberto Giannini per l'impegno profuso al servizio della sicurezza pubblica, anche a lui i migliori auguri per il suo nuovo importante incarico come prefetto di Roma", ha scritto il ministro.(Res)