Governo: Pianese (Coisp), benvenuto a Pisani e buon lavoro a nuovo prefetto Roma Giannini

- Ringraziamo Lamberto Giannini per tutto il lavoro svolto in questi anni a Capo della Polizia di Stato, sempre dalla parte delle donne e degli uomini in divisa, e gli facciamo tanti e sinceri auguri per il nuovo incarico come prefetto di Roma. Così dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Accogliamo con estremo piacere la nomina di Vittorio Pisani a Capo della Polizia, al quale diamo il nostro benvenuto. Pisani è un poliziotto di razza, con una lunga esperienza sia sul campo e sia all’interno dell’intelligence italiana, e nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata: egli, infatti, è uno degli autori della disarticolazione del clan dei Casalesi in Campania e della cattura dei superlatitanti Michele Zagaria e Antonio Iovine - continua. - Siamo pronti a collaborare con lui, nell’interesse del sistema-sicurezza del Paese, dei cittadini e sempre dalla parte delle forze dell’ordine", conclude. (Com)