Bergamo: al via "Stati Generali sulle malattie rare" con focus Nord Italia (2)

- L’attenzione verso le malattie rare da parte dell’Europa è sempre stata molto alta. Lo conferma Giorgio Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova. “Fu proprio l’Unione Europea a istituire, nel 2017, gli European Reference Network (ERN) per le malattie rare, ovvero 24 network che collegano gli ospedali di eccellenza per queste patologie, ciascuno diviso per specifici gruppi (fegato, cuore, polmoni, etc.). Ancora oggi le malattie rare continuano ad essere al centro dell’attenzione dell’Europa” ricorda Perilongo. In particolare, “mi riferisco all’European Union for Health (EU4H), finanziamento di 5.3 miliardi di euro per azioni che riguardano la salute dal valore aggiunto europeo. Uno dei motivi per il quale l’Unione Europea ha dato il via a questo programma è la pandemia da Covid-19, che ha dimostrato che alcuni problemi non si possono risolvere solo nell’ambito di una singola nazione, ma piuttosto in una dimensione europea (aspetto che le malattie rare avevano in realtà già evidenziato). Da qui l’idea di favorire la cooperazione tra stati membri dell’Unione, lanciando appunto il programma EU4H, dove circa 85milioni di euro saranno devoluti a rafforzare le European Reference Network per le malattie rare” conclude Perilongo. (segue) (Com)