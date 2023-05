Italia-Spagna: Borghi (Az-Iv), da Meloni vittimismo che non produce nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono questioni interne all'Europa. Se si vuole giocare in Champions League, come intende fare Giorgia Meloni, bisogna accettare le regole della Champions League, ed entrare nel merito anziché calarsi in un vittimismo che non produce assolutamente nulla". Lo dice il senatore del gruppo Azione-Italia Viva, Enrico Borghi, a "Coffee break" su La7. "Se Giorgia Meloni, legittimamente, si vuole porre come leader dei conservatori europei, per creare un nuovo assetto politico all'interno dell'Europa, scardinando l'attuale, immaginando di attrarre a sé i conservatori tedeschi e più in generale il Partito popolare europeo, isolando socialisti, liberali e ambientalisti, deve mettere in conto che ci siano reazioni politiche. Non si può – aggiunge Borghi - giocare su due livelli: una partita politica sul piano europeo e poi chiudersi in casa, giocando una partita istituzionale, dicendo 'queste sono dinamiche interne agli altri paesi'". (Rin)