Piemonte: Cirio, l'attuazione del Pnrr regionale è al 66 per cento

- L'attuazione del Pnrr nella nostra regione è al 66 per cento. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio intervenendo al 50enario di Confindustria Piemonte in corso nel Centro Nuvola Lavazza di Torino. "Il Pnrr e' una grande opportunita' per tutti, non dobbiamo sprecarla, perché i soldi poi bisogna restituirli. Questa è la prima grande considerazione che deve esser fatta. Noi saremo in grado come sistema di restituirli, se li avremo investiti non per fare spesa, non per fare assistenza, ma per produrre ricchezza", ha concluso Cirio. (Rpi)