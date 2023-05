Ue: Costa (M5s), usare fondi Pnrr per armi tradisce idea stessa d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europarlamento "ha scelto di destinare parte dei fondi di coesione sociale e del Pnrr per le armi. È un voto che imbarazza e intristisce, e mi delude molto. Solo il M5s si è distinto votando contro, ma purtroppo non è stato sufficiente a fermare questa barbarie. Quei fondi erano destinati a non lasciare indietro nessuno, a far crescere i Paesi, ad alimentare le politiche sociali, colmare il gap ambientale e a costruire un'Europa sostenibile e capace di contribuire al raggiungimento degli obiettivi per il contrasto al cambiamento climatico". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. "Che fine fa questa Europa? È inghiottita dalla corsa alle armi, che, come ha detto Papa Francesco, non sono mai la soluzione ai problemi - continua il parlamentare -. Non è questa l'Europa che abbiamo costruito. Non è questa l'Europa che vogliamo. Lotteremo con ancora maggiore forza per opporre a questa logica di distruzione, la costruzione di un mondo migliore". (Com)