Montenegro: prezzo affitti, +30 per cento per stagione turistica rispetto a scorso anno

- Sulla costa del Montenegro il prezzo dell'affitto di un alloggio durante la prossima stagione estiva, rispetto a un anno fa, sarà superiore anche del 30 per cento. Lo annuncia l'associazione dei fornitori di alloggi privati del Paese balcanico la quale prevede che i prezzi degli affitti sulla costa montenegrina saranno quest'anno "più alti dal 10 e fino al 30 per cento", soprattutto durante l'alta stagione turistica, secondo quanto riporta l'emittente "Rtcg". La stessa organizzazione spiega che l'aumento è dovuto principalmente all'inflazione, che in Montenegro lo scorso anno è stata del 17,2 per cento e dall'impatto causato dalla pandemia da coronavirus da cui il settore turistico si deve ancora riprendere. L'Associazione turistica montenegrina sottolinea però che quest'anno i prezzi saranno comunque inferiori a quelli in Croazia o in Grecia. (Seb)