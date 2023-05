Israele: Murelli (Lega), solidarietà a Gerusalemme, auspichiamo si eviti escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra solidarietà al governo di Gerusalemme, alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni sulla Striscia di Gaza. È in corso un'operazione dell'esercito in risposta agli attacchi della Jihad Islamica Palestinese, che ha lanciato verso il territorio israeliano più di 290 razzi, oltre 50 dei quali ricaduti all'interno della stessa Striscia. Israele ha diritto a difendersi e a concentrare tutti gli sforzi militari per evitare un'escalation, che auspichiamo non si verifichi, dal momento che avrebbe gravi ripercussioni sulla popolazione". Lo afferma in una nota la senatrice della Lega Elena Murelli. (Rin)