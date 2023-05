Tim: Labriola, cessione Netco opzione principale per ridurre debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo della rete Netco è in corso. "Riteniamo che valga la pena prendersi qualche settimana in più per esplorare questa opportunità". Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, nel corso della conference call di presentazione dei risultati del primo trimestre 2023. Labriola ha sottolineato che la cessione di Netco rimane l'opzione principale per ridurre l'indebitamento di Tim ma deve avvenire a un prezzo equo e a valore di mercato. "Non vogliamo avere incertezze, è importante ricevere un'offerta senza condizioni particolari, soprattutto dall'Antitrust", ha aggiunto. (Rin)