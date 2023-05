Spagna: presidente Paesi Baschi, condannati Eta in liste elettorali mancanza di rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza nelle liste elettorali di Eh Bildu di quasi cinquanta persone condannate per appartenenza o collaborazione con l'ex organizzazione terroristica Eta "dimostra, ancora una volta, la mancanza di rispetto, considerazione e sensibilità nei confronti delle vittime". Lo ha affermato il presidente dei Paesi Baschi, Inigo Urkullu, nel commentare la decisione della formazione indipendentista di includere nelle sue liste per le elezioni comunali e regionali nei Paesi Baschi e in Navarra del 28 maggio, persone condannate per i loro legami con l'organizzazione terroristica ormai scomparsa. Urkullu ha criticato questo fatto come una mancanza di "rispetto" per "la sensibilità della società basca". "Non è giusto tenerci permanentemente in questo vortice", é il rimprovero rivolto a Bildu. (Spm)