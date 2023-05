Milano: Fontana, capitale umano è vera ricchezza della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'Ordine - Al merito della Repubblica Italiana -, "credo sia un momento importante per rendere merito a queste persone, ma per fare in modo che gli esempi e i modelli di queste persone siano rese ancora più pubblici. La vera ricchezza di questa Regione è il suo capitale umano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia al Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, in corso questa mattina. (Rem)