Torino: Lo Russo, governo non riesce a spendere risorse Pnrr? Le dia a noi per la Metro 2

- Se il governo ritiene di non farcela a spendere a livello nazionale le risorse del Pnrr le dia alle amministrazioni che possano spenderli Li dia a noi per la Linea 2 della Metropolitana. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo durante il convegno per i 50 anni di Confindustria Piemonte in corso alla Nuvola Lavazza di Torino. "Sarebbe un errore madornale restituire le risorse del recovery all'Europa perché alcune amministrazioni sono indietro. Nel nostro caso la Metro 2 l'abbiamo finanziata per 1,8 miliardi e ne costa quasi 4 e mezzo. Con maggiori fondi andremmo avanti veloci e con determinazione" ha concluso Lo Russo. (Rpi)