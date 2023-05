Sudan: paramilitari, abbiamo sequestrato 83 veicoli e due caccia delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) hanno respinto un attacco delle Forze armate sudanesi (Saf) a Bahri (Khartum Nord), sequestrando 83 veicoli Land Cruiser, due aerei da guerra e un numero considerevole di prigionieri. È quanto rivendicato dalle stesse milizie paramilitari in comunicato pubblicato su Twitter. "Nel tentativo di distrarre dalle loro perdite, le Saf hanno cospirato per lanciare attività terroristiche. In preda alla disperazione, le Saf e i loro sostenitori dell'ex regime di (Omar) al Bashir hanno fatto ricorso all'armamento dei civili, delle Brigate Ombra e dei loro sostenitori. Continuano a diffondere voci e disinformazione sulle Rsf per sollevare il morale del loro personale in diminuzione. Abbiamo assistito a numerosi arresti e detenzioni da parte delle Saf a Khartum per motivi tribali e razzisti: un palese affronto ai valori del nostro popolo e alla rivoluzione popolare del 2019", si legge nel comunicato, secondo cui diversi leader del regime di al Bashir sono fuggiti dal Paese. "Siamo pronti a contrastare qualsiasi ulteriore atto di terrore, inclusi i bombardamenti disumani di luoghi vitali come il Palazzo repubblicano, ospedali, ponti e l'aeroporto internazionale di Khartum. Le Rsf detengono il 95 per cento di Khartum, i militari delle Saf continuano ad arrendersi nelle aree sotto il nostro controllo. Stiamo lavorando attivamente per ripristinare i servizi sanitari, elettrici e idrici nel tentativo di alleviare le difficoltà affrontate dalle persone. Il nostro impegno per la democrazia, i diritti umani e la sicurezza delle persone è incrollabile", conclude il comunicato. (Res)