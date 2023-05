Agroalimentare: Lollobrigida, comparto strategico, governo lo sostiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria agroalimentare italiana "ha un valore strategico, e bisogna comprendere questa nostra potenzialità legata alla qualità dei nostri prodotti, alla produzione intesa come gemmazione ma anche come trasformazione primaria e secondaria, che diventano un elemento portante della nostra economia già oggi ma, potenzialmente, sempre di più". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del primo rapporto Federalimentare-Censis “Il valore economico e sociale dell’industria alimentare italiana” presso la Sala della Regina alla Camera dei deputati. "I dati che vengono diffusi oggi segnano un potenziale importante, anche di crescita, e su questo il nostro governo sta investendo sin dal primo giorno", ha proseguito. "L'elemento della qualità - ha sottolineato il ministro - è del resto al centro del nostro dibattito e lo seguiamo attenzionando e tutelando il contesto nel quale viviamo ma anche incentivando la nostra esportazione, promuovendo le nostre aziende all'estero. Lo abbiamo fatto in nazioni in via di sviluppo, in altre che stanno per entrare nell'Unione europea, come l'Albania, ma anche in mercati importanti come la Gran Bretagna, e continueremo a farlo quotidianamente". (Rin)